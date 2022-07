L'ordine di Biden per garantire l'aborto

Il presidente americano Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo volto a garantire il diritto all’aborto. Dopo la sentenza della Corte suprema che ha ribaltato Roe vs Wade, l’intervento della Casa Bianca era atteso, anche per le pressioni della base democratica. Biden, che ha definito la sentenza “terribile e totalmente sbagliata”, ha aggiunto che questa “non è stata guidata né dalla Costituzione né dalla storia”. Firmato l’ordine esecutivo, ora si aprono i problemi per dare attuazione al provvedimento, visto che sarà il dipartimento alla Salute a valutare le misure opportune per garantire il diritto all’aborto e per sfavorire la “migrazione” delle donne verso gli stati che continueranno a consentire l’interruzione di gravidanza. Entro trenta giorni, la speciale task force proporrà a Biden un ventaglio di opzioni per far fronte alla sentenza della Corte. Cammino tortuoso e lungo che però ha uno scopo dichiarato: “Votate, votate, votate”, ha detto infatti il presidente chiamando a raccolta gli elettori in vista delle elezioni di midterm previste all’inizio di novembre.

