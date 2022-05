Mai vista tanta voglia di riformare l'Ue e i trattati

Germania, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna hanno presentato un “non-paper” sulla Conferenza sul futuro dell’Europa per chiedere alle istituzioni dell’Ue e agli altri stati membri “un dibattito ambizioso” su come mettere in opera le sue proposte: i sei paesi si dicono “aperti in principio ai cambiamenti di trattato necessari” e chiedono la creazione di un gruppo di lavoro dentro il Consiglio per “discutere ed esaminare proposte istituzionali”. Il 9 maggio, appena conclusi i lavori della Conferenza, un gruppo di 13 paesi aveva pubblicato un altro “non-paper” per esprimere la sua contrarietà alla revisione del Trattato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE