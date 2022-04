I 96 anni di Regina Elisabetta: la festa privata a Sandrigham e l'attesa per il Giubileo

Sconfitto anche l'ultimo ostacolo, il covid che l'ha tenuta lontana dagli impegni istituzionali, Elisabetta II festeggia i 96 anni in privato nella villa di Sandringham, attendendo i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, in programma per il 2 Giugno

Solo una città e una persona sono eterne: Roma e la Regina Elisabetta, che casualmente o no, festeggiano il compleanno proprio lo stesso giorno. Se la leggenda narra che il 21 Aprile del 753 Romolo fondò l'Urbe, è anche vero che qualche secolo dopo la regina madre e Giorgio VI inaugurarono la prole con una bambina destinata a infrangere ogni record, un po' come Roma. Numeri alla mano, l'impero romano è stato il più esteso e il più importante di tutta l'antichità, al pari della monarchia di Elisabetta II, la quale tra scandali e liti famigliari all'ordine del giorno, ha raggiunto i 69 anni di regno, superando la triasvola Vittoria. E mentre Roma oggi compie il suo 2775esimo anno di vita, Elisabetta soffia sulle 96 candeline nelle stanze private della villa di Sandringham, nel Norfolk, proprio dove il principe Filippo aveva scelto di soggiornare una volta ritiratosi dalla vita pubblica. La scelta di celebrare il compleanno sommessamente è stata approvata dai medici di corte, dopo un anno difficile per la regina tra la morte del consorte, il covid, le questioni giudiziarie relative al rapporto di Andrea e Jeffrey Epstein e le innumerevoli querelle tra "figli e figliastri".

La festa è solo rimandata: il 2 giugno ricorrerà l'anniversario dell'incoronazione di Elisabetta, la quale, sempre sulla scia dei record nonostante la veneranda età, ha inaugurato a inizio anno il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni sul trono d'Inghilterra. "Trooping the Colour" avrà luogo come da tradizione presso la Horse Guards Parade di St James's Park, il più antico dei parchi reali alla presenza di tutta la famiglia riunita (o quasi). La settimana scorsa Elisabetta ha accolto Harry e Meghan al castello di Windsor, cercando di celare un malcontento che da ormai due anni si è insinuato tra i ranghi famigliari: il nipote, che ha sostenuto di averla trovata in gran forma, ha fornito anche l'idea di poter tornare a corte per i festeggiamenti del 2 Giugno, magari portandosi con sè anche Archie e Lilibet Diana, da sempre lontani al clima inglese per volere dei genitori.

Nipoti o meno, Elisabetta II non si è fermata neanche questa volta e nonostante il duro colpo della morte di Filippo nel 2021, ha continuato a mantenere salda la sua posizione con la tempra che, purtroppo, i figli non hanno mai dimostrato di avere e per le quali (discutibili) scelte di vita Elisabetta ha sempre mostrato un certo disappunto. Oltre gli auguri dai capi di stato e dai sudditi, anche la Mattel ha deciso di rendere onore a Sua Maestà lanciando la Barbie a lei dedicata, per la linea "The tribute collection" che celebra le donne visionarie e pioniere come a voler dare alle bambine un'immagine di personaggi da ammirare e imitare.

Sui social l'account ufficiale della casa reale ha voluto festeggiarla tenendo in conto anche una delle sue grandi passioni, gli animali, postando un'immagine che la ritrae in compagnia dei suoi amati pony: avvolta nel suo cappotto verde, anche in questo ritratto la Regina pare incarnare il rigore di chi non ha ceduto un millimetro di terreno al tempo e alle circostanze esterne.

