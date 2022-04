Né pace né sicurezza a Kabul

Ieri ci sono state tre esplosioni in rapida successione vicino a due scuole maschili di Kabul, la zona colpita è quella di Dasht-e-Barchi, un quartiere sciita nell’ovest della città dove vive la comunità hazara. Un videomaker di Associated Press è entrato nel liceo Abdul Rahim Shaheed e ha filmato i muri pieni di sangue, le scarpe abbandonate e i quaderni bruciati. Le vittime sono almeno dieci (anche se alcune fonti locali parlano di venticinque), ma i feriti sono molti di più e il bilancio dei morti è destinato a salire. Gli hazara sono circa il diciassette per cento della popolazione e sono stati perseguitati ed espropriati ai tempi del vecchio regime talebano al potere fino al 2001. Oggi sono il bersaglio preferito dell’Iskp (l’Isis in Afghanistan) che, dal ritiro americano di fine agosto, ha organizzato attentati nelle moschee ogni venerdì – il giorno della preghiera, per assicurarsi di fare il maggior numero di vittime – e i bersagli scelti erano quasi tutti sciiti. L’attacco di ieri non è ancora stato rivendicato, ma è molto probabile che sia stato l’Iskp e che si sia trattato di un attentato kamikaze. Un anno fa, a maggio 2020, lo stesso gruppo aveva messo due bombe in un’altra scuola sempre nello stesso quartiere sciita: allora erano morti sessanta bambini.

