Gli attacchi dello Stato islamico provano la debolezza dei talebani

Un attentatore suicida ha colpito il posto di guardia dell'ospedale militare di Kabul e tre terroristi si sono infilati nell’edificio per uccidere quante più persone possibile. Ma le notizie più preoccupanti arrivano da Jalalabad

Martedì lo Stato islamico ha attaccato il grande ospedale militare di Kabul, che ospita alla rinfusa soldati del governo e talebani feriti nella guerra finita da più di due mesi, e ha ucciso ventitré persone (ma i talebani mentono e dicono: cinque). Tra loro anche il comandante talebano del video storico che immortala l’ingresso a metà agosto nel palazzo presidenziale a Kabul. Tecnica usuale: un attentatore suicida ha colpito il posto di guardia e tre terroristi si sono infilati nell’edificio per uccidere quante più persone possibile prima di essere abbattuti. Per paradosso, la notizia dell’attacco non è la più preoccupante che arriva dall’Afghanistan. Questi grandi attacchi avvenivano anche quando c’era il governo appoggiato dall’occidente e lo stesso ospedale era stato attaccato dallo Stato islamico già nel 2017.