I soldati russi parlano su reti non protette e si mettono in pericolo

Secondo molti osservatori, le truppe russe in Ucraina hanno fatto affidamento, con una frequenza sorprendente, su dispositivi di comunicazione non protetti, come smartphone e radio push-to-talk. In questo modo le loro unità militari si sono ritrovate più vulnerabili e sono diventate dei bersagli, ma non solo: questo fatto conferma le carenze di comando e controllo che hanno definito il primo mese dell’invasione russa. “Vediamo che i soldati usano molto di più servizi di comunicazione non riservati perché la loro capacità di comunicare in modo riservato, per una ragione o per l’altra, non è forte come dovrebbe essere”, ha detto ai giornalisti un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti, parlando in condizione di anonimato secondo i termini stabiliti dal Pentagono. L’esercito russo possiede attrezzature moderne in grado di garantire comunicazioni sicure, ma sul campo di battaglia le truppe hanno avuto accesso a linee più semplici da usare ma meno sicure. I motivi per gli esperti sono da ricondurre a: una disciplina disomogenea tra i ranghi, una mancanza di pianificazione nel condurre battaglie prolungate su lunghe distanze e gli attacchi russi alle infrastrutture di comunicazione ucraine sulle quali gli stessi russi hanno fatto affidamento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE