In Spagna Podemos vive male l'invio di armi a Kyiv voluto (con lentezza) dal suo governo

Dopo aver annunciato che Madrid non avrebbe mandato direttamente materiale bellico in Ucraina, il premier Sánchez ha cambiato rotta, scatenando i malumori di parecchi esponenti di spicco del movimento di sinistra radicale. Che ora rischia di spaccarsi sulla decisione dell'esecutivo

La scelta del premier socialista spagnolo Pedro Sánchez di annunciare a sorpresa che anche la Spagna invierà direttamente armi all’Ucraina, ha creato profondi malumori in Podemos, il movimento della sinistra radicale che è il suo alleato di governo. In effetti Sánchez, nei primi giorni di guerra – approfittando del fatto che la Spagna è alle prese con un traumatico cambio della guardia al vertice del Partito popolare ed è quindi un po’ distratta dallo scenario internazionale – aveva assicurato che Madrid non avrebbe mandato direttamente armi a Kiyv e che avrebbe agito esclusivamente attraverso il meccanismo di coordinamento dell’Unione europea, il Fondo europeo per la pace.