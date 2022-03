Leggere Gogol' per capire il coraggio degli ucraini

In mezzo alle bombe ecco l’allegria, lo scherzo mistico, il racconto della veglia che è la vita, l’esorcismo stravagante e d’impulso del diavolo e del male. Una vena satirica dello scrittore ucraino aiuta a capire la resistenza di Kyiv, che è come una cotoletta che ti macchia appena infili la forchetta

"Ho appena finito di leggere le ‘Veglie alla fattoria presso Dikan’ka’. Mi hanno entusiasmato. Ecco un’autentica allegria, sincera, genuina, senza sdolcinatezze, senza affettazioni”. Così Aleksandr Puškin alla prima lettura della raccolta di racconti di Gogol’, allora giovane scrittore e ucraino purissimo. Era molto prima che l’Ottocento raggiungesse il confine della sua metà. Si è detto del coraggio degli ucraini di due secoli dopo, ieri mostrato da un travolgente Zelensky, il presidente venuto dal cabaret, in un discorso agli stupefatti deputati europei nell’austera Strasburgo. Ha ragione Ernesto Galli della Loggia, alle radici del coraggio, sentimento obliterato ormai nella vita pubblica occidentale, abituata all’alternanza di sobrietà edonismo e fanatismo, c’è l’identità come appartenenza e rispetto del lignaggio, dei costumi e della lingua ereditata, della nazione e della libertà. Ma nel caso ucraino ci sono anche l’allegria, lo scherzo mistico, il racconto della veglia che è la vita, l’esorcismo stravagante e d’impulso del diavolo e del male. Una merce rara, preziosa che non si esaurisce nemmeno in mezzo alla scomparsa delle scorte, alle bombe, ai missili, ai sabotaggi, ai tradimenti e ai coprifuoco di giorni tetri di assedio e minaccia imminente.