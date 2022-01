Biden durissimo con Trump

La democrazia americana non è guarita a un anno dal 6 gennaio 2021, quando il Campidoglio di Washington è stato preso d’assalto dai sostenitori di Donald Trump per impedire che la vittoria di Joe Biden venisse certificata. Gli strappi rimangono, le paure anche, ma ieri Biden, attuale presidente degli Stati Uniti, ha tenuto assieme alla sua vice, Kamala Harris, un discorso al Congresso, in quel “luogo sacro” della democrazia americana che i trumpiani hanno assediato, per ricordare quella giornata che ha mostrato al mondo l’America stravolta.

