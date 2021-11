Ursula von der Leyen ha preso l'aereo

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è finita in mezzo alle polemiche per aver affittato aerei privati per i suoi spostamenti nell’Unione europea. La prima accusa è arrivata dal Daily Telegraph in piena Cop26. Nello stesso giorno in cui si è saputo che Boris Johnson sarebbe rientrato da Glasgow in aereo invece che in treno (per partecipare a una cena in un club privato), il quotidiano britannico ha raccontato che von der Leyen aveva utilizzato un volo privato per uno spostamento di appena 50 chilometri tra Bratislava e Vienna. Dalla sua entrata in carica von der Leyen ha usato aerei privati per 18 dei 34 viaggi ufficiali. Alcuni tragitti potevano essere fatti in treno, come Bruxelles-Londra per le discussioni con Johnson legate alla Brexit o Bruxelles-Strasburgo per le sessioni del Parlamento europeo.

