Dittatura sanitaria à la cinese

Un comunicato pubblicato ieri sul sito del ministero del Commercio cinese avvisa le famiglie di cominciare a “fare provviste di generi di prima necessità per soddisfare la vita quotidiana e le emergenze”. L’avvertimento, piuttosto anomalo, ha generato diverse speculazioni sulle motivazioni, e sui social cinesi hanno iniziato a circolare varie ipotesi: una guerra imminente con Taiwan? Un’altra pandemia? L’Economic Daily, giornale governativo, ha esortato i lettori a non usare troppo la fantasia e ha scritto che il suggerimento sarebbe direttamente collegato con i possibili nuovi lockdown in Cina legati ai vari focolai di Covid che si stanno accendendo. La Cina, in effetti, è rimasto l’ultimo paese al mondo a perseguire la politica dei “contagi zero”, e non della “convivenza col virus”, con un modello di contenimento autoritario e poco trasparente, fatto di sorveglianza e un enorme coinvolgimento della popolazione.

