Il sindaco geniale di Budapest ha un piano serio per buttare giù l'Orbanista

Elogio di Karácsony e del passo indietro: ha capito che l’attacco a Orbán deve arrivare da destra e alle primarie ha favorito il conservatore Péter Márki-Zay. Se fossero elezioni normali Karácsony e Márki-Zay sarebbero agli antipodi, ma quelle del 2022 non saranno elezioni normali

Gergely Karácsony è uno dei politici più famosi in Ungheria e in questi giorni ha anche dimostrato di essere uno dei più lungimiranti. Non è stata una vittoria a consacrarlo, ma con un passo indietro coraggioso a favore del nuovo leader dell’opposizione ungherese: Péter Márki-Zay.