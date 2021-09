Di cosa parliamo quando parliamo di autonomia strategica europea

A Bruxelles viene presentata come una necessità per “difendere i nostri interessi”. Ma i 27 non sono ancora riusciti a definire con chiarezza quali sono gli interessi dell’Ue

Bruxelles. Il governo di Angela Merkel ieri ha voluto esprimere solidarietà alla Francia nello scontro con Stati Uniti e Australia sulla partnership Aukus nell’Indo-Pacifico. “Posso capire la collera dei nostri amici francesi”, ha detto il ministro degli Esteri, Heiko Maas, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu: “Ciò che è stato deciso, e il modo in cui è stato deciso, è irritante e deludente”. A Bruxelles, il ministro per gli Affari europei, Michael Roth, ha parlato di “fiducia persa” con gli Stati Uniti e “sveglia per tutti noi nell’Ue”. Su richiesta della Francia la Commissione europea sta pensando di cancellare il prossimo round di negoziati con l’Australia su un accordo di libero scambio. L’inaugurazione del Consiglio per il commercio e la tecnologia tra Unione europea e Stati Uniti, prevista il 29 settembre, dovrebbe essere rinviata a ottobre. La dimostrazione pubblica di solidarietà è un tentativo di far scendere la tensione ed evitare che un problema francese (la cancellazione dell'Australia di un contratto di fornitura di sottomarini) diventi un problema europeo. Molti a Bruxelles ritengono la conflittualità della Francia controproducente. “Danneggiare se stessi pur di far male a un altro, rinviando il Consiglio per il commercio e la tecnologia e mettendo a repentaglio i progressi più ampi nelle relazioni tra Ue e Usa non è la via da seguire”, ha detto l’eurodeputato olandese del Ppe, Christophe Hansen: “Chi guadagnerebbe da una frattura più profonda tra alleati democratici?”. La risposta è: la Cina. Cioè il grande assente nel dibattito che si è aperto nell’Ue sull’Aukus e l’autonomia strategica.