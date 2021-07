Quanto c'entra con l'anarchia di Wembley la dama di Scotland Yard

La polizia si è difesa dicendo di non essere responsabile della sicurezza all’interno della struttura, ma l’accusa è di avere sottovalutato la situazione. E adesso sono tante le domande cui Cressida Dick, la commissaria di Londra, dovrà dare una risposta

Il principe Carlo non poteva scegliere un momento più inopportuno per assegnare un’alta onorificenza a Cressida Dick, la commissaria della polizia metropolitana di Londra. Gli attacchi razzisti ai giocatori della nazionale inglese che hanno sbagliato il calcio di rigore alla finale degli Europei, e la polemica politica che ne è scaturita, hanno distratto l’opinione pubblica dai gravi fatti di Wembley, che chiamano in causa il capo di Scotland Yard.