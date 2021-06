La Russia si prepara al voto di settembre senza opposizione né simboli

Sono scomparsi i candidati e anche i simboli alle elezioni che si terranno in Russia il prossimo settembre per rinnovare la Duma di stato. Tra i candidati ormai si fatica a trovare quelli di opposizione. Il Cremlino si è preparato in anticipo, ha voluto evitare scenari bielorussi, manifestazioni, proteste e denunce di brogli e ha trovato il modo per mettere alla porta i suoi oppositori. A cominciare dal primo, Alexei Navalny, che è stato condannato a trascorrere più di due anni in una colonia penale, conosciuta per la durezza. Ma allontanare Navalny dalla scena politica non è bastato, e Vladimir Putin lo scorso fine settimana ha firmato una legge che impedisce a persone associate a organizzazioni estremiste di candidarsi alle elezioni. E’ importante, perché è ancora in corso un processo per stabilire se le organizzazioni vicine all’attivista possono essere etichettate come estremiste, al pari dello Stato islamico, e se lo saranno, tutte le persone che hanno partecipato al suo movimento non soltanto saranno tenute sotto stretta sorveglianza, ma non potranno candidarsi. Navalny è il più conosciuto, il più provocatorio e anche il più istrionico degli oppositori del Cremlino, ma l’opposizione russa è fatta di tanti corpi, tante menti che da anni, con idee diverse, cercano di mostrarsi come un’alternativa a Vladimir Putin e al suo partito Russia unita. La repressione è aumentata anche contro di loro. La scorsa settimana due esponenti del movimento Russia aperta sono stati arrestati. Andrei Pivovarov non è mai stato rilasciato. Dmitri Gudkov invece sì, e ha deciso di andarsene in Ucraina. In un’intervista a un media online russo, la moglie Valeria racconta che suo marito ha ricevuto delle chiamate anonime che gli consigliavano di lasciare la Russia. Gudkov ormai non si potrà candidare, è un politico molto diverso da Navalny, sua moglie lo definisce un uomo dalle grandi capacità diplomatiche, ma adesso, nella politica russa, “non c’è modo di metterle in pratica”. Ad altri aspiranti candidati è stato consigliato di lasciare la nazione, a qualcuno che era all’estero è stato consigliato di non tornare. I sostenitori di Navalny invece continuano a girare tra un tribunale e l’altro, privati di ogni piattaforma e della possibilità di organizzare proteste. Ne avevano promesse molte con l’arrivo della primavera e dell’estate, ma adesso metterebbero soltanto in pericolo chi decide di partecipare: probabilmente tutti i manifestanti rischierebbero accuse di estremismo. Lo spazio dell’opposizione si è ristretto, e tra i russi ormai nessuno più crede che le elezioni si svolgeranno in un clima di tensione e protesta. Sembra tutto già scritto.

