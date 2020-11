Perché l'elettorato dei latinos non si è fidato di Biden

Viene già chiamato “latinos problem”, il problema coi latini. E’ quello che Joe Biden e il Partito democratico hanno confermato di avere con la popolazione ispanica. In queste ore di incertezza sull’esito delle elezioni presidenziali americane, dove ancora nessuno può cantare vittoria, il problema pare concreto: Biden non ha conquistato il popolo latinoamericano, soprattutto in Texas e in Florida. Nello stato che ha capitale Miami, Trump si è portato a casa i 29 grandi elettori, come nel 2016, rendendo la vittoria di Biden un po’ più lontana. La prima a commentare il risultato è stata Alexandria Ocasio-Cortez, appena rieletta al Congresso: “Avevamo già lanciato l’allarme sulle vulnerabilità dei democratici con i latinos. Ci sarebbe una strategia e un percorso da seguire, ma semplicemente non è stato fatto lo sforzo necessario”. Il senno di poi dà ragione a Ocasio-Cortez perché Donald Trump, che quello sforzo l’ha fatto, ha raccolto anche tutti i frutti.

Pubblicità

Pubblicità