Che ci fa una nave turca a Kastellorizo a cercare il gas che lì non c'è?

C’è un’isola, al confine orientale dell’Egeo, attorno alla quale, in queste ore, ruotano le attenzioni di buona parte della diplomazia europea. Si chiama Kastellorizo, e scriverne equivale ad avventurarsi in un viaggio tra mille contraddizioni. A partire dal nome, Kastellorizo, che in realtà non è quello ufficiale: quello ufficiale è Megisti, che in greco significa “quella grande”. Il che è un’altra contraddizione per un’isola di nove chilometri quadrati di superficie e con una popolazione di 400 abitanti. Però, dato che le altre isole del suo arcipelago, quello del Dodecanneso, sono ancora più piccole, a lei spetta il titolo di quella grande. Un’altra contraddizione riguarda il fatto che si tratta di un’isola il cui nome dice poco o niente alla stragrande maggioranza delle persone, ma che tutti hanno visto, almeno una volta, almeno in parte, nel film “Mediterraneo” che lì è ambientato (con una buona dose di fantasia, visto che gli italiani, quelli veri, lasciarono l’isola nel settembre del 1943). Una contraddizione, poi, è anche il fatto che, nel film, l’isola viene definita di “importanza strategica zero”, ma l’importanza di questa isoletta è tutt’altro che zero e da mesi navi di ogni tipo incrociano nelle sue acque.

