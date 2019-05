La Knesset si scioglie. In Israele si torna a votare

“Suicidio di massa politico”, lo hanno definito alcuni giornalisti televisivi: scaduto il termine ultimo della mezzanotte, il voto ha formalmente decretato il caos parlamentare israeliano. Falliti gli ultimi tentativi del premier incaricato Benjamin Netanyahu di mettere insieme una maggioranza di governo, la Knesset in tarda serata ha votato il proprio auto-scioglimento e, contestualmente, la convocazione di nuove elezioni per il 17 settembre.

חודש לאחר השבעתה: הכנסת ה-21 התפזרה; בחירות ב-17 בספטמבר

בתום דיון דרמטי אישרה מליאת הכנסת בקריאה 2-3 את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-21 ועריכת בחירות לכנסת ה-22

74 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ו-45 התנגדו לה >>> https://t.co/KV7ZBSKf7n#IsraElex19v2 pic.twitter.com/3qTe154eXD — הכנסת (@KnessetIL) May 30, 2019

Il modello Israele

Esportare il modello Israele Fa il doppio dei figli di noi, l’economia cresce il triplo della nostra e ora è diventato il terzo paese più innovativo al mondo. Storici, imprenditori e intellettuali spiegano perché una democrazia in guerra da 70 anni può insegnare molto all’Italia e all’Europa

Non sono bastate a Netanyahu le sei settimane che gli erano state concesse per formare una maggioranza di almeno 61 seggi: e così per la prima volta nella storia d'Israele il Parlamento monocamerale si scioglie ad appena un mese dal proprio insediamento. Sono stati 75 deputati su 120 a votare a favore dell'inedito dispositivo di legge, presentato dallo stesso Likud di Netanyahu, mentre 45 hanno votato contro. Una situazione di stallo che era nata appena chiuse le urne lo scorso 9 aprile, quando il Likud ha conquistato 35 seggi su 120, esattamente lo stesso numero dell'opposizione capitanata da Benny Gantz, ex capo dell’esercito israeliano alla guida di un’alleanza di tre partiti centristi. Determinanti sono stati i due partiti arabi Balad e Hadash Taal: dopo essersi astenuti alla prima votazione di lunedì, avevano fatto sapere che avrebbero potuto sostenere la richiesta di scioglimento del Parlamento nella seconda e terza votazione. E così è stato.

La vittoria di Bibi. Parlano il conservatore Lord e il liberal Halevi

L’occidente è in crisi e Israele si volge a est “Identità e sicurezza, così Netanyahu ha rivinto. E c’entra molto la caduta del liberalismo”. Parlano il conservatore Amnon Lord e il liberal Klein Halevi. “L’ordine liberale internazionale è a pezzi, ma lo stato ebraico ne è stato il figlio”

Un ritratto dello sfidante: ecco chi è Benny Gantz

Blu e Bianco è il fronte dei generali (+ anchorman) che sfida unito Netanyahu L'alleanza tra Benny Gantz, Moshe Ya’alon e Gabi Ashkenazi. Il voto di aprile in Israele porta con sé i ricordi del 1999, quando un gruppo di generali cercò di scalzare Bibi



In realtà il campo conservatore, con la somma dei partiti religiosi, una maggioranza l'avrebbe avuta, non fosse stato insanabile il dissidio su una legge volta a obbligare anche gli ultraortodossi al servizio militare. Una norma-simbolo sui cui è stato impossibile trovare un compromesso tra Avigdor Lieberman, leader del partito nazionalista Israel Beitenu, e i partiti religiosi. Né hanno portato ad alcun esito le offerte di Netanyahu ai laburisti di entrare nell'esecutivo.

E dire che, come scrivevamo all'indomani del voto, Bibi sembrava il re, se non di tutto il paese di certo del suo emisfero destro. Mentre in tutto il mondo le destre cercano di maneggiare le derive interne, di solito verso gli estremi, e si tormentano di domande su quel che sono e su quel che saranno – in Europa la dinamica è piuttosto chiara, basta vedere la sospensione di Viktor Orbán nel Ppe; in Italia l’abbiamo fatta più semplice: la Lega si è mangiata tutto – in Israele Netanyahu è riuscito a compattare sul suo Likud l’elettorato di destra, lasciando sempre meno spazio a quel che stava fuori, più a destra di lui. Un grande ombrello, che necessariamente ha spostato il proprio baricentro via dal centro, complice anche quell’alleanza internazionale che, partendo da Donald Trump in America e passando per Jair Bolsonaro in Brasile, sta trasformando le destre di buona parte del mondo.

La ricetta di Netanyahu

Appunti israeliani per i partiti europei L’ombrello di Netanyahu a destra (via dal centro), la tragedia a sinistra e i “sostituti”

I tormenti della sinistra israeliana, che sa dire solo no

I tormenti del Labor israeliano che sa dire solo no e non trova un’offerta elettorale nuova Nei sondaggi per il voto del 9 aprile, la sinistra è in affanno. Perde elettori di centro, non convince sui temi sociali e nemmeno sulla sicurezza

Il 9 aprile Netanyahu, primo ministro di Israele dal 31 marzo 2009, correva per il quinto mandato in quello che era stato definito da mesi un referendum su di lui. Si trattava infatti di elezioni anticipate: le aveva convocate lui stesso nel dicembre 2018 vista la debolezza della maggioranza di governo anche in conseguenza delle indagini avviate a suo carico dalla magistratura. Nei casi contro Netanyahu si parla di corruzione, di regali dal valore di centinaia di migliaia di dollari da produttori di Hollywood e magnati australiani e di scambio di favori con il maggiore editore del paese.

Le accuse contro Netanyahu (e quelle contro Gantz)

Non si può processare l’eredità di Netanyahu Le elezioni si giocheranno sulla politica del presidente uscente, non sui favori fatti

Per anni Netanyahu ha governato il paese grazie alla sua solida arte di costruire attorno a sé coalizione di governo. Ma come ha spiegato al Foglio Anshel Pfeffer, autore di “Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu” ed editorialista del quotidiano liberal Haaretz, potrebbe ritrovarsi indebolito proprio in questa sua abilità, perché nonostante il successo alle urne, la vera difficoltà è creare attorno a sé una coalizione: un leader con guai con la giustizia e quindi politicamente debole ha meno potere contrattuale davanti ai suoi alleati, che chiederanno molto in cambio di un sostegno.