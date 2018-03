Roma. Due brutte notizie in arrivo dall’attacco-fotocopia di un terrorista islamico venerdì in Francia. La prima: se ci chiedevamo se per caso si stesse diradando la frequenza degli attentati sul suolo francese (e in generale in Europa) dopo la sconfitta sul campo in medio oriente dello Stato islamico, la risposta è no, non ci sono ancora segnali in questo senso. Se si vanno a guardare le date degli attacchi a partire dalla strage di Parigi nella notte tra il 13...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.