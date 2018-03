Presa d'ostaggi in un supermarket in Francia, un uomo armato dice di essere dell'Isis

[IN AGGIORNAMENTO] Stamattina nel sud ovest della Francia, a Trèbes, un uomo ha sparato contro un agente della polizia per poi rinchiudersi in un supermarket SuperU e prendere degli ostaggi. Lo stesso aggressore, con cui la polizia ha avviato una trattativa, dice di essere un combattente dello Stato islamico.

Il sindaco della cittadina ha detto alla stampa che ci sono almeno due vittime. Secondo il giornale locale Depeche du Midi, l'aggressore si troverebbe ora da solo all'interno del supermarket insieme a un agente della polizia. Le teste di cuoio della polizia francese (GIGN) sono appena arrivate sul posto. "Un uomo ha gridato e ha sparato più volte", ha raccontato un testimone alla stampa locale. "Ho visto una cella frigorifera e ho detto alle altre persone di venire a mettersi al sicuro. Eravamo dieci e siamo rimasti lì dentro un'ora. Ci sono stati altri spari e poi siamo usciti da un ingresso secondario. Ha gridato Allah e non so cos'altro, non l'ho visto".

Su Telegram, alcuni simpatizzanti del gruppo terroristico cominciano a celebrare la notizia:

Uno dei commenti scritti su Telegram da un supporter: "Dio è il più grande, Dio è il più grande, il terrore giusto ha colpito il sud della Francia"

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp — Marco (WCN News) (@meteorologo777) 23 marzo 2018

Poco prima a Carcassonne, a pochi chilometri di distanza da Trèbes, altri quattro agenti che facevano footing e indossavano abiti civili sono stati avvicinati da una vettura da cui qualcuno ha aperto il fuoco ferendo uno dei poliziotti. E' probabile che i due eventi siano collegati e che chi ha sparato contro i poliziotti a Carcassone sia la stessa persona che ha preso degli ostaggi a Trèbes. La polizia ha identificato un'auto parcheggiata fuori dal supermarket con quella usata per assalire i poliziotti che facevano jogging. I luoghi degli attacchi di stamattina sono molto vicini tra loro (Trèbes e Carcassone distano una decina di chilometri) e ieri si celebrava il secondo anniversario degli attentati di Bruxelles, dove combattenti dello Stato islamico uccisero 35 persone.

Flash info



4 collègues de la Crs 53 rentraient sur le cantonnement de la Crs 57 Carcassonne d un footing. Suivis par une voiture, l individu a sorti une arme et a fait feu 5 fois. Collègue blessé a l épaule. Par contre prise d otage en cours a trebes. — UNSA POLICE POLE CRS (@BNUNSAPoliceCRS) 23 marzo 2018

Altro elemento rilevante è che l'area di Tolosa è nota da tempo per i diversi casi di radicalizzazione islamica registrati. Secondo il sito di informazione Francetvinfo, l'uomo responsabile della presa degli ostaggi sarebbe noto alle forze dell'ordine francesi e il suo nome compariva nel "Registro per la prevenzione della radicalizzazione di tipo terroristico".

EN DIRECT #Trèbes Prise d'otages dans un supermarché, 2 personnes blessées par balles https://t.co/eanrrQW8lD pic.twitter.com/YoF4c7cZFT — BFMTV (@BFMTV) 23 marzo 2018

Il premier francese, Edouard Philippe, ha dichiarato che "tutto lascia credere che si tratti di un atto terroristico" e che la "situazione è seria". Il ministro dell'Interno francese, Gérard Collomb, ha scritto che si sta recando sul luogo per seguire da vicino gli avvenimenti.