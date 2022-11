Nel nuovo piano dell'Ue sui migranti non ci sono novità, ma solo vecchie promesse

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha definito il Piano d’azione per il Mediterraneo centrale presentato dalla Commissione come “una valida traccia di lavoro comune” in tema di gestione dei flussi migratori “nella prospettiva già auspicata dal governo italiano”. Eppure non c’è quasi nulla di nuovo nei 20 punti illustrati dalla commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, in vista del Consiglio straordinario dell’Ue di venerdì. I tre capitoli del Piano ribadiscono promesse già fatte in passato: rafforzare la cooperazione con i paesi terzi su partenze e rimpatri, avere un approccio coordinato sulle operazione di ricerca e soccorso, e usare il meccanismo di solidarietà sui ricollocamenti lanciato in estate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE