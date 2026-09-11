L'area a caldo dell'ex Ilva resta spenta, dice la Corte d'Appello

La Corte d'Appello civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui, a fine luglio, è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di AdI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Il giudice di secondo grado, spiegano fonti legali, ha così deciso di non sospendere l’esecutività del decreto che, a sua volta, dispone lo stop per cokerie e altoforni dell’impianto siderurgico di Taranto.