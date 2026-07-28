Cos'è il Safe e perché può aiutare l'Italia

I prestiti inoltre prevedono dieci anni di pre ammortamento, durante i quali il capitale non deve essere restituito. I finanziamenti europei, poi, sono legati a programmi comuni tra più paesi: i prestiti Safe, infatti, sono in parte condizionati a essere spesi su programmi multinazionali, per ridurre la frammentazione e gli sprechi oggi esistenti nell’industria della difesa europea. In poche parole: spendere insieme significa spendere meglio e potenzialmente anche spendere meno in futuro.