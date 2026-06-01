I prestiti Safe per la difesa comune e il mezzo passo indietro dell’Italia

L’Italia ha passato anni a chiedere il debito comune europeo. Lo ha chiesto (e ottenuto) durante la pandemia. Lo ha chiesto durante la crisi energetica. Lo ha chiesto ogni volta che si è aperto un dibattito su come finanziare beni pubblici europei senza scaricare tutto sui bilanci nazionali. Ora che per la difesa il debito comune arriva davvero, però, il governo sembra intenzionato a lasciarne sul tavolo una parte.

Il riferimento è ai prestiti Safe (Security Action for Europe): fondi che la Commissione europea raccoglierà sui mercati fino a 150 miliardi di euro da prestare agli stati membri per finanziare investimenti militari congiunti. Dopo mesi di tentennamenti, il governo Meloni nel 2025 aveva prenotato 14,9 miliardi di euro. Ma oggi l’orientamento sembra cambiato, e la richiesta potrebbe scendere a 5 miliardi. Sarebbe una scelta singolare, visto che il ministro Tajani nel 2024 sosteneva che “emettere eurobond per finanziare la difesa comune” fosse “una buona idea”. E anche la stessa Giorgia Meloni a febbraio di quest’anno affermava di essere “personalmente favorevole sugli eurobond”. Finora Safe insomma era apparso agli occhi della diplomazia italiana un compromesso al ribasso. Certo, non siamo ancora di fronte a un vero bilancio federale europeo (a cui Meloni, d’altronde, non si è mai detta a favore). Non sono gli eurobond permanenti immaginati da alcuni governi. Ma è probabilmente il passo più vicino compiuto finora dall’Unione verso una mutualizzazione del finanziamento della difesa.