“No al Safe e al riarmo degli stati Ue”. Parla Angelo Bonelli
Il campo largo si riunisce a Napoli e il tema delle spese militari rischia di tenere banco in fase di stesura del programma. I paletti di Avs: "Siamo per una politica estera di difesa comune, ma non va disgiunto da quello della ricostruzione di un quadro di rispetto del diritto internazionale”
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Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.