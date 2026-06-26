Ferrovie, si riparte dopo la stagione del Pnrr

L’Italia non ha una rete estesa come quella di Francia o Spagna (rispettivamente tre e quattro volte maggiori in termini di chilometri), o quella cinese, ma vede un modello di business con una frequenza molto elevata, treni nuovi e prezzi competitivi. Nel nostro paese però, è bene ricordarlo, c’è un sistema misto che vede in alcuni punti della rete, principalmente i nodi urbani, tutte le tipologie di traffico viaggiare contemporaneamente. Non è come il sistema spagnolo o quello giapponese dove Alta velocità e altri servizi ferroviari sono completamente separati. Avere un sistema misto significa avere più complicazioni ed è anche per questo che la puntualità dell’Alta velocità è di circa l’80 per cento, molto inferiore a Spagna e chiaramente Giappone. Ci sono punti della rete come i nodi urbani che sono molto più complicati, e al minimo problema di un qualunque tipo di treno, a cascata si provocano difficoltà sulle altre tipologie di traffico ferroviario. Però la Germania, che ha anch’essa un sistema misto, vede delle puntualità sui treni a lunga percorrenza 15 punti percentuali inferiori all’Italia.