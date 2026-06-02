Cosa ci dice sulla concorrenza la sfida italiana sui treni in Germania

I primi treni ad alta velocità saranno pronti dall’aprile 2028. Verranno utilizzati non i convogli francesi dell’Alstom che sfrecciano in Italia, ma quelli della Siemens, non saranno rossi, ma blu e saranno impiegati su due tratte che partono entrambe da Monaco di Baviera: la prima con frequenza oraria lungo il Reno attraverso Colonia fino a Dortmund, l’altra collegherà ogni due ore Amburgo e Berlino. La società è di diritto tedesco con sede in Germania e personale locale. Ma in ogni caso rappresenta la prima sfida al monopolio del gruppo Deutsche Bahn anch’esso come la società francese proprietà dello stato centrale. Anche l’Economist se ne è occupato e si chiede se una compagnia italiana può non solo spezzare il monopolio, ma innovare un settore ferroviario rimasto molto indietro.

Lo scarso investimento nelle infrastrutture collettive è uno dei punti deboli del Modell Deutschland così come è stato trasformato negli ultimi due decenni, lo ha ammesso anche il cancelliere Merz e parte dei mega investimenti decisi dal governo serviranno anche a questo (non solo le ferrovie, ma anche le autostrade sono da “disrupt” basti dire che nella piovosa Germania non hanno l’asfalto assorbente). I pacifisti potranno sostenere che dipende tutto dal mega-riarmo, ma intanto chi viaggia in Germania non fa che lamentarsi e di italiani che fanno la spola ce ne sono proprio tanti visto che oltre metà delle componenti di una Volkswagen sono fabbricati nello Stivale. Dunque, il rinnovamento delle ferrovie, l’apertura e l’integrazione del mercato rispondono all’interesse europeo non di un singolo paese. Montezemolo ha dichiarato all’Economist che vuole replicare quel che è stato fatto in Italia dove i prezzi dei viaggi in treno si sono ridotti del 40 per cento. E questa volta il settimanale britannico non fa ironie sugli italiani, anzi prende di petto gli errori tedeschi. Ricorda che nel 2004 il bilancio per la modernizzazione del gruppo DB è stato tagliato da 4 a 1,5 miliardi di euro l’anno. Erano i tempi di Gerhard Schröder e della sua sferzata a una Germania allora definita “malata d’Europa”.