• Le mosse del ministro

Da Transizione 5.0 al carrello tricolore. Tutti i passi falsi industriali di Adolfo Urso

Dal nodo Ilva all'automotive, fino all'obbligo del tabellone dei prezzi alla pompa (poi cassato dal Consiglio di stato): promesse non mantenute e idee flop del ministro del made in Italy, che minano il rapporto di fiducia tra imprenditoria e governo. E il suo nome comincia a traballare. Una ricognizione