Uber firma la pace con i tassisti italiani. Due servizi, un'unica app

Fine delle barricate e degli scioperi, da oggi anche gli striscioni possono essere messi in soffitta. Alla fine l’americana Uber è scesa a patti con i tassisti italiani. L’armistizio è stato siglato ieri a Roma, città simbolo della lunga battaglia ma anche della futura collaborazione che parte proprio da qui prima di raggiungere Milano, Napoli e pian piano il resto del paese. “Per i tassisti Uber era quasi una parolaccia, il nemico più ostile della categoria”, dice al Foglio Loreno Bittarelli, attivissimo presidente di ItTaxi e di altre associazioni di settore, nel giorno in cui il suo consorzio ha firmato un accordo con la compagnia americana. “Oggi che abbiamo trovato un punto di equilibrio, i colleghi si rendono conto dell’opportunità e c’è grande soddisfazione”.

Con il Colosseo sullo sfondo, ieri c’erano Bittarelli e l’amministratore delegato di Uber, Dara Khosrowshahi, a firmare la collaborazione commerciale che permetterà di integrare su un’unica app i due servizi. “Per noi è un modo di estendere la copertura nel paese”, spiega Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia, parlando con il Foglio. Nella dote che la piattaforma italiana porta ci sono infatti più di 12 mila taxi operativi in poco più di 90 città, di cui 3.700 solo a Roma. I numeri della rete italiana degli autisti invece “non possono essere condivisi”, dicono da Uber, “ma si parla nell’ordine delle migliaia”. Uber Black, il servizio di noleggio con conducente, è presente in sette città – Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna, Catania e Palermo – mentre Uber Taxi a Napoli e Torino.

