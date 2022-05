L'esercito ucraino ha un software che fa invidia agli americani

L'efficienza dell'artiglieria ucraina si spiega anche grazie al sistema "Gis art", sviluppato in casa, che funziona come Uber. Ma un ruolo fondamentale l'ha svolto anche Starlink, l'azienda di comunicazioni satellitari di Elon Musk

Il modo migliore per spiegare l’efficienza dimostrata dall’artiglieria ucraina nel corso di questa guerra è parlare del software di Uber. Proprio Uber, sì, il servizio parzialmente bandito in Italia con cui prenotare un passaggio in automobile in città. Alla base del funzionamento dell’app, infatti, c’è un sofisticato sistema di localizzazione che permette di richiamare la vettura più vicina all’utente, ottimizzando i tempi d’attesa. Il sistema su cui si basa l’artiglieria di Kyiv funziona in modo simile. A guidarne lo sviluppo è stato Yaroslav Sherstyuk, esperto di software dell’esercito ucraino, il cui lavoro permette di “assegnare gli obiettivi al cannone, mortaio, lanciarazzi, drone o squadra speciale più vicina”, come ha spiegato Trent Telenko, veterano statunitense diventato un seguito esperto di ars bellica contemporanea online.