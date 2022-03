Le sanzioni alla Russia e le colpe vere o presunte dell'Occidente

In un precedente articolo su questo giornale, ho argomentato che le sanzioni alla Russia sono molto efficaci. Negli ultimi giorni molti analisti sono giunti alla stessa conclusione. Secondo l’Ocse le sanzioni stanno producendo una caduta del Pil di oltre il 10 per cento. Si tratta un vero e proprio lock down, come quello che l’Italia ha conosciuto nel 2020, con la differenza che potrebbe durare più tempo ed essere reso ancora più stringente. Ad esempio, dalle dichiarazioni di questi giorni sembra la Germania abbia piani credibili per liberarsi rapidamente dal gas russo; anche perché, a differenza dell’Italia, ha un basso debito pubblico e può permettersi di usare il bilancio dello stato per compensare la popolazione dai contraccolpi di questa politica.

