Giorgetti smolla a Draghi il dossier concessioni balneari. Si ricomincia

Che la situazione, di per sé abbastanza grave, stesse diventando poco seria, lo si era capito da tempo. E ora si spera che davvero, come sembra, la vicenda grottesca dei balneari possa chiudersi col Cdm di venerdì prossimo. Sempre che non succeda ciò che è avvenuto l’ultima volta: a fine dicembre. Anche lì si attendeva un vertice di governo che si preannunciava risolutivo. Sennonché alla vigilia, avvenne l’impensabile: e cioè che il ministro del Turismo, il leghista Garavaglia, indicesse al Mise, guidato dal leghista Giorgetti, un vertice per avviare un tavolo di concertazione con le rappresentanze dei concessionari balneari e discutere con loro di come mettere a gara la gestione degli stabilimenti. E il segnale fu chiaro: il Carroccio avocò a sé, in maniera un po’ fantasiosa, il dossier balneari per evitare che fosse Palazzo Chigi a indicare la soluzione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE