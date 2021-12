La Fed e la Bce, due gemelli diversi davanti all'inflazione

Nel corso degli ultimi mesi, l’inflazione negli Stati Uniti e nell’area euro ha raggiunto livelli che non si registravano dagli anni ’80, inusuali per intere generazioni. L’inflazione americana, misurata con l’indice CPI è stata del 6,9% sui 12 mesi terminati a novembre, mentre l’inflazione nell’area euro, misurata con l’indice HICP, è stata del 4,9%. Dato il livello particolarmente alto di inflazione, in molti hanno rivolto l’attenzione alle azioni di politica monetaria delle banche centrali che dovrebbero avere come obiettivo primario la stabilità dei prezzi. Sebbene, come detto, l’inflazione sia particolarmente elevata su entrambi i lati dell’oceano le recenti decisioni delle banche centrali (Federal reserve e Banca centrale europea) sono state molto diverse. Da un lato, la Fed ha segnalato un sentiero di politica monetaria molto più stringente di quanto fatto nel meeting di novembre. Il nuovo piano della Fed prevede infatti di azzerare l’acquisto di titoli di stato entro marzo 2022 e di procedere a tre rialzi dei tassi di riferimento nel prossimo anno solare. Non solo, ma uno dei governatori (Christopher J. Waller) si è spinto oltre ipotizzando una riduzione del bilancio della Fed contestualmente al rialzo dei tassi facendo quindi intuire un’azione anche più aggressiva di quanto annunciato da Jerome Powell due giorni prima. Dall’altro lato dell’oceano invece la Bce è rimasta accomodante e non ha segnalato rialzi dei tassi nel medio termine. In sintesi, inflazione elevata in entrambi i continenti ma politiche monetarie divergenti. Come si spiega questo apparente paradosso?

