Lode al bla bla bla che ci fa fare progressi nella lotta al riscaldamento globale

Anche a Glasgow solo parole sul clima? No, perché è proprio grazie a questi fiumi di parole che, dalla svolta di Parigi in poi, continuiamo in realtà a fare passi avanti. È la rivincita della politica sugli slogan. Fatti, totem e tabù di una sfida globale

Venerdì prossimo si concluderà la Cop26 di Glasgow. Sarà un successo. Lo sarà nonostante “trent’anni di bla bla bla”, per citare il giudizio un po’ sommario di Greta Thunberg. O, per essere precisi, lo sarà proprio grazie a trent’anni di bla bla bla. Quando il percorso che ci ha portati qui ebbe inizio – nel 1992 a Rio de Janeiro – le conoscenze scientifiche erano meno precise, lo scontro politico ed economico più violento, l’obiettivo meno chiaro e il traguardo più lontano. Se oggi le cose sono molto diverse lo dobbiamo a Madama Tecnologia, Messere Mercato e alla svolta di Parigi. Da cosa nasce l’ottimismo? Una cinquantina di paesi hanno già fatto propri gli obiettivi di neutralità climatica. L’Unione europea, gli Stati Uniti e gran parte del mondo industrializzato hanno fissato l’asticella al 2050. La Cina, che col 26 per cento delle emissioni globali è oggi il principale emettitore di gas serra, punta al 2060. E proprio nella giornata inaugurale di Glasgow, l’India (7 per cento delle emissioni totali, poco meno dell’Ue) ha annunciato l’azzeramento delle emissioni nette nel 2070: può sembrare un rinvio ma, se si tiene conto che le emissioni pro capite sono meno di un terzo delle nostre e il pil pro capite un settimo, si capisce che si tratta invece di una mossa coraggiosa. Perfino i paesi più restii – come l’Arabia Saudita e altre nazioni ricche di petrolio, che hanno sistemi energetici estremamente inefficienti – hanno fatto delle aperture.