Il mercato a due velocità e la Borsa si inventa la super league

Arriva la super league della Borsa. Nasce un nuovo indice a Piazza Affari di cui entra a far parte un gruppo ristretto di grandi società, 40 delle 60 blue chip presenti sul listino – tra queste Eni, Enel, Moncler, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediaset e Stellantis, solo per fare qualche nome – che s’impegna a garantire il rispetto per l’ambiente, l’eliminazione di ogni discriminazione di genere e la responsabilità sociale. Insomma, l’indice rispecchierà la quintessenza dello spirito del tempo che da alcuni anni in finanza viaggia sotto la sigla di Esg (acronimo che sta per Environment, social, governance).

