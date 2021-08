Ilva, Mps, Alitalia. Il peso delle crisi mal gestite dal governo Conte

A Palazzo Chigi e dintorni stanno facendo i calcoli: quanto pesa la zavorra lasciata dal governo Conte e quanto ingombrano le bandierine che i partiti stanno piantando sul Pnrr? L’ultimo mal di testa è scoppiato con i conti dell’Ilva; che andasse male era scontato, ma viste nero su bianco le cifre impressionano anche perché adesso se ne deve far carico il bilancio pubblico. Si fa presto a dire nazionalizziamo se poi a pagare sono in ultima istanza i contribuenti. Ciò vale anche per il Montepaschi e per l’Alitalia. Le Acciaierie d’Italia (così si chiama l’Ilva dopo che il governo attraverso Invitalia è diventato azionista con il 38 per cento) hanno chiuso il 2020 in rosso per 265 milioni di euro. Il margine operativo è ancora negativo per 304 milioni e la posizione finanziaria netta ha un buco di 1,19 miliardi. Il 2021 è cominciato in modo incoraggiante anche grazie alla ripresa della domanda di acciaio, ma pesano già le incertezze soprattutto nel comparto dell’auto che è il principale cliente degli altiforni tarantini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE