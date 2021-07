Vince Emiliano. Perché la nuova Ilva pubblica parte male

Taranto. Altre tredici settimane di cassa integrazione. Si aspettava il ministro Giorgetti per avanzare questa grande e nuova proposta per Ilva pubblica. Dopo l’accordo per la statalizzazione firmato a dicembre 2020 per l’ingresso pubblico sul nuovo piano industriale a tre altoforni e uno elettrico, si è dovuto prima attendere due mesi per l’investimento arrivato solo in seguito alla messa in mora di ArcelorMittal verso l’ad di Invitalia Domenico Arcuri (che ha scaricato la responsabilità del ritardo sul Mef); poi per mesi il governo ha detto di aspettare la sentenza del Consiglio di Stato, infine ci sono voluti tre giorni di occupazione dei sindacati di Genova per arrivare all’incontro al Mise che ha proposto altre 13 settimane di attesa e un decreto ad hoc per giustificare una cassa integrazione Covid solo per Ilva.

