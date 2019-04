La chimera del taglio delle tasse

Nella campagna elettorale 2018 Matteo Salvini aveva fatto sulle tasse promesse grandiose: flat tax al 15 per cento su tutti i redditi, in pratica il dimezzamento dell’Irpef. E abolizione di tutte le accise sui carburanti. Non ha mantenuto né il primo né il secondo impegno. La flat tax è entrata in vigore solo per le partite Iva fino a 65 mila euro, assorbendo altre agevolazioni: comunque un risparmio per chi ne ha beneficiato. Gli unici peraltro, visto che nonostante le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.