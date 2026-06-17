È morto Carlo Ginzburg, il maestro della microstoria aveva 87 anni

Con la morte di Carlo Ginzburg scompare uno degli storici italiani più influenti e originali del secondo Novecento. Aveva 87 anni. Studioso di fama internazionale, autore tradotto in oltre venti lingue, Ginzburg ha rivoluzionato il modo di fare storia attraverso il metodo della microstoria , mostrando come da vicende apparentemente marginali fosse possibile illuminare grandi fenomeni culturali e sociali.

Negli ultimi anni Ginzburg aveva continuato a interrogarsi sul mestiere dello storico e sulle trasformazioni della disciplina. Diffidava delle semplificazioni e delle narrazioni autoreferenziali, convinto che il compito dello storico fosse inseguire le tracce del passato con pazienza filologica e spirito critico. L’indagine dello storico, era il suo pensiero, non doveva essere più solo la premessa del racconto, il lavoro sotterraneo e nascosto che consentiva di accedere alle fonti e sfruttarle: essa stessa poteva, e in un certo senso doveva, diventare parte della narrazione. Negli anni Ginzburg ha fatto di quello sguardo esplicitamente soggettivo una costante della sua indagine storica. Una lezione che ha segnato generazioni di studiosi e che continuerà a influenzare ancora il dibattito culturale.