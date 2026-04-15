Fra le cose che mi piacciono di più di Carlo G. sta la disposizione a tornare sui propri passi e alla curiosità di leggere fra le righe dei propri stessi scritti, per ritrovarvi indizi di cui a suo tempo non si era reso pienamente conto, e che lo mettono di fronte all’alternativa – anche questa in fondo complementare – fra il lapsus freudianamente rivelatore e quello “meccanico” rivendicato dal Timpanaro filologo e correttore di bozze. Anch’esso rivelatore ma nel modo oggettivo della neurofisiologia: il pozzo dall’orlo del quale Freud guarda in basso e dal fondo del quale Pavlov risale verso l’alto. Carlo G. l’ha appena rifatto tornando al suo originario, ininterrotto e affettuosissimo debito con il Marc Bloch dei “Re taumaturghi”, del “Testamento”, dell’ “Apologia della storia o il mestiere dello storico”, della “Guerra e le false notizie”…