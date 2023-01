La storia millenaria dei nomadi raccontata da chi ha incrociato la loro via

"Per fortuna c’è Gilgamesh”. Tanti anni fa era la battuta ricorrente in un gruppo di giornalisti che scrivevano di mare. Gilgamesh è il mitico re di Uruk, personaggio del primo poema epico della storia, che intraprese un viaggio alla ricerca della pianta della giovinezza celata in fondo all’oceano. Le sue fantastiche avventure erano un perfetto sfondo per qualunque storia si dovesse scrivere, le davano fascino. Gilgamesh appariva l’archetipo dell’esploratore. Era un errore. Gilgamesh è l’archetipo del sovrano. Non è un nomade, bensì colui che si stabilisce in un luogo e vi fonda una città. Appartiene alla stirpe di Caino, primo agricoltore stanziale, e non a quella di Abele, pastore errante.

