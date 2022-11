Hans Magnus Enzensberger, l'intellettuale che ha reso accessibile la cultura del '900

Visto dall’Italia, e forse anche dalla Germania, Hans Magnus Enzensberger non appare come un singolo scrittore, ma come il luogo fisico in cui fino a ieri hanno convissuto in armonia miracolosa più scrittori diversi, che di solito sono ben separati e magari l’uno all’altro ostili. Per ricondurlo alla propria letteratura, il lettore italiano deve immaginare un autore che sia insieme un Fortini mercuriale, agile, aereo, e un Calvino disposto a rischiare la critica dell’ideologia. Quanto al lettore tedesco, trova in Enzensberger una figura quasi scandalosamente priva della pesanteur, del profondismo esibito così tipico dei connazionali: è un Adorno tradotto nella lingua piana di Orwell, cioè un intellettuale che ha capito subito che le teorie francofortesi, per non venire neutralizzate nell’accademia habermasiana, dovevano essere adattate ai generi del diario e del reportage, da lui praticati con una souplesse anglosassone degna di Isherwood. Il saggista in versi e in prosa della “Fine del Titanic” e di “Questioni di dettaglio” ha insomma reso maneggevole e portatile, senza mai banalizzarla, la più complessa e vertiginosa cultura continentale del ’900.

