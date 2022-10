“La scheggia”, opera breve e terribile di Vladimir Zazubrin

"Mosca non crede alle lacrime” era il titolo di un film di Vladimir Menshov uscito nel 1979, Oscar per il miglior film straniero nel 1981. Reagan lo recensì così: “Non ci ho capito niente”. In realtà il titolo è un detto, ma il detto non viene dal titolo, seppur la trama sia riassumibile in: Ekaterina va in città e, suo malgrado, scoprirà le asprezze della vita. Già in un romanzo del 1868 di Nikolaj Leskov ci si imbatteva infatti in questa espressione, col monologo finale della protagonista che singhiozzava: “Mosca non crede alle lacrime, come dice anche il proverbio…” La teoria più accreditata fa però risalire a cinque secoli prima questo modo di dire, a un’epoca feudale in cui i principati erano messi in ginocchio dai balzelli di Mosca ladrona a opera dell’inflessibile principe Ivan I e dei suoi avidi esattori.

