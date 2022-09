L'indifferenza di alcuni miei amici russi mi sconvolge ancora, ma ora devono scegliere: emigrare o morire

La “mobilitazione parziale” è un’espressione assurda che però all’inizio ha tratto in inganno la società russa. Quando ho scritto a mio zio, il giorno prima del discorso di Vladimiri Putin che annunciava la mobilitazione, non mi aveva creduto, cercava di convincermi che, essendo “parziale”, non lo riguardava né minacciava. Dall’esilio mantengo contatti con chi si trova in Russia, quindi spesso con persone con le quali sono totalmente in disaccordo. Per me è importante capire cosa succede a quelli che si trovano sotto la cupola della propaganda aggressiva della Russia. La sera dell’annuncio di Putin in tutta la Russia sono iniziate numerose proteste non violente. Le proteste pacifiche in tempi di guerra, mentre è in corso il genocidio degli ucraini, non sembrano troppo convincenti. Le autorità hanno scagliato contro la piazza migliaia di “cosmonauti”: sono gli agenti della Guardia russa, blindati da capo a piedi in una specie di tuta spaziale. Il loro compito è picchiare, donne e uomini, di qualunque età, con i manganelli, e trascinare i civili nei cellulari. Poi, nelle stazioni di polizia, gli agenti terrorizzavano i maschi, di qualunque età, consegnando loro lettere di convocazione dell’esercito, che intimavano di presentarsi al commissariato militare alle 9 del mattino dopo. Un mio amico artista si è visto consegnare una convocazione del genere. Appena l’ho saputo ho chiamato una conoscente berlinese, che sei mesi fa aveva aiutato me e il mio compagno, l’artista Danila Tkachenko, a fuggire dalla Russia dove eravamo in pericolo. Lei è una donna molto precisa e mi ha subito indicato tutte le possibili direzioni di fuga, mi ha raccontato quali paesi europei possono darti la protezione se sei un rifugiato politico. Ho cercato informazioni, le ho mandate a tutti i miei amici, ma il mio conoscente artista ha preferito restare in Russia, senza presentarsi in caserma. Perché molti moscoviti e pietroburghesi restano in Russia anche dopo la guerra e la mobilitazione? Io litigo con loro nelle chat, mi rendo conto che sono ossessionati dal loro benessere e dal consumismo. Quando gli chiedo “perché restate/tornate in Russia?”, mi sento rispondere: “Per guadagnare soldi”, “Perché è il mio paese”, “Perché qui faccio le mie cose, ho dei progetti, ho delle prospettive”. Resto allibita da come parlano dei brand che comprano, dei ristoranti che frequentano, non riesco a capire se hanno un rifiuto psicologico, oppure se davvero non si rendono conto della catastrofe del loro paese.

