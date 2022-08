Com'era araba la Sicilia

Per Sciascia è l’identità più sfacciata dell’isola. Sulle tracce di Ibn Jubayr, in viaggio nel giardino tra due civiltà, dove ancora oggi persino un semplice saluto richiama un passato arabo

Chi s’incammina brucia tutto ciò che trova in strada e arriva al mare. Ma non ci si muove nel dì dedicato a Marte. E non si fanno matrimoni nel dì di Venere. La bellissima dea vuole tutto per sé il suo venerdì, figurarsi se ammette altre femmine agghindate, mentre il dio della Guerra – nel suo martedì – non vuole vedere movimenti di bagagli, pieni di carburante, bermuda, infradito e check-in. Ogni mobilità sulla terra, infatti, è sua e solo sua. E amaro di sapore – si sa – è il mare. Difficile è trovare l’alba dentro l’imbrunire e il maestro insegna: “Quante volte si è raggiunti dalla morte sulla soglia di casa”.