Leggere Sciascia in procura. Un atto di autocoscienza per la giustizia in crisi

Che tra letteratura e diritto vi sia parentela o contiguità, è risaputo. Ne costituisce ennesima conferma – tra l’altro – l’interesse che il mondo dei giuristi (latamente intesi) ha rivolto alle opere di Leonardo Sciascia in occasione delle ancora recenti celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore di Racalmuto. Alludo al ciclo di conferenze promosse dall’Unione Camere penali in diverse città italiane, nonché alla pubblicazione di articoli e persino di qualche libro su diritto e giustizia in Sciascia ad opera o a cura di appartenenti a vario titolo all’universo delle professioni legali. Questa rilettura nell’ottica dei professionisti del diritto, che certo si spiega con la centralità che il tema della giustizia (nel senso sia di giustizia sociale, sia di amministrazione della giustizia nei tribunali) occupa nella produzione sciasciana, mi sembra interessante e opportuna per un motivo aggiuntivo forse intuibile: inclino cioè a interpretarla come sintomo di un bisogno di fare autocoscienza, di un’esigenza di autoanalisi e riflessione sollecitati dalla accresciuta consapevolezza della condizione di crisi in cui non da ora versa il pianeta-giustizia. Crisi, più di recente, aggravata dalla perdita di credibilità e dalla forte delegittimazione dell’intero ordine giudiziario prodotte dalla scandalosa vicenda Palamara, spia di un più generale fenomeno di ulteriore degenerazione correntizia e di poco trasparenti liaisons dangereuses tra potere giudiziario e potere politico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE