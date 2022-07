Guglielmi, in bermuda. La Rai, la letteratura, il suo ultimo libro sul Gruppo 63

Non c’era nessun motivo per farlo ma solo la promessa di ricevere qualche soldo. Quando confessai ad Angelo Guglielmi che avevo accettato la proposta dell’editore Aragno (“vada da Guglielmi e torni con un libriccino sul Gruppo 63”) con l’idea balzana di acquistare una libreria, Guglielmi esclamò con tono gagliardo (gli piaceva l’aggettivo gagliardo) che era “un’idea magnifica e che i libri vanno ordinati seguendo questo canone: si comincia dall’ingegnere Carlo Emilio Gadda, si continua con Alberto Arbasino e poi viene il resto. Quelli che non meritano vadano per terra”. Per oltre sei mesi sono entrato a casa Guglielmi. Ogni sabato mattina, e ogni sabato pomeriggio, dopo ore di letture e revisione, facevo due conti. Già alla quarta settimana, al quarto sabato, avevo compreso che ci avrei rimesso economicamente. Guglielmi è morto ieri mattina, a 93 anni.

