La guerra è il lievito dell'intesa tra intellettuali di sinistra ed estremisti di destra

Ci stanno pensando i postumi da Covid e la guerra in Ucraina a fare da lievito per vari esperimenti di aggregazione degli estremi politici, destinati a compensare il collasso del grillo-leghismo e della sua egemonia trasversale. Queste sono le cronache di un’Italia orfana dell’alleanza gialloverde, che cerca un vettore per riprendere il lavoro ideologico che né Grillo né Salvini riescono più a fare, e per giocare la sua partita mentre una crisi insegue l’altra.

Alle ultime amministrative, i primi esperimenti per una Cosa ultrapopulista che ha visto insieme i comunisti di Marzo Rizzo, il partito di Diego Fusaro (Ancora Italia) e varie cellule sovraniste, uniti dall’opposizione totale a qualunque restrizione sanitaria e dall’appiattimento sulle ragioni russe della guerra, sono andati maluccio, raccogliendo dallo zero virgola qualcosa di Gilberto Trombetta a Roma al tre percento della No vax ed ex leghista Francesca Donato a Palermo: social pieni, urne vuote. Ma non è stato così anche per il M5s degli esordi?

