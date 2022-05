Il misticismo scoperto con Zolla. Poi sono venuti i suoi vanitosi epigoni

In principio fu Elémire Zolla. Poi vennero i suoi nipoti e rivali Roberto Calasso e Giorgio Agamben. Se si volesse scrivere una stenografica, ilare storia della più recente cultura misticheggiante italiana, l’incipit dovrebbe essere questo. Ma volendo si potrebbero aggiungere altri rami, altri tronchi, altri sviluppi paralleli e altre ibridazioni. Per spiegare Calasso bisogna aggiungere Bobi Bazlen (l’uomo che non scrisse quasi niente ma spinse gli altri a leggere) e Pietro Citati (l’uomo che riscrisse anche l’impossibile e quello che molti avevano già scritto: da Omero a Kafka).

Per spiegare Agamben si dovrebbe aggiungere un disperato aforisma teologico-rivoluzionario anni Trenta di Walter Benjamin (il primo di Tesi di filosofia della storia) semplificato, corretto e integrato con il marxismo attualistico anni Sessanta di Mario Tronti (fratello atarassico del gesticolante Toni Negri) e con l’immancabile e multiuso Michel Foucault.

Può bastare? Non ancora. Perché accanto a Calasso e Agamben, tra gelosie, alleanze e competizioni, c’è anche il Cacciari che parte anche lui da Benjamin e Tronti ma finisce col somigliare, per esibizionismo citazionistico, a Zolla e Calasso, quest’ultimo divenuto presto suo editore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE