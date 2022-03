Quanto m'è dolce l'Ucraina

"Com’è fortunata, lei che se ne va in Ucraina! A Kyiv ci sono le paste con la crema…”. Mosca, autunno 1918. La scrittrice russa Nadežna Aleksandrovna Bučinskaja, in arte Teffi, si ritrova da un giorno all’altro in braghe di tela: “La parola russa”, la rivista da un milione di copie di cui è collaboratrice, viene accusata di antibolscevismo e liquidata. Il clima si sta facendo irrespirabile e anche per lei, pur famosissima e molto letta – balocchi e profumi portavano il suo nome, era un’influencer ante litteram, ma per litteras – non era facile sbarcare il lunario. I caffè traboccavano di gente con i cappotti laceri e i giovani poeti vagano dall’uno all’altro ululando versi con voci affamate. Per strada, tra case buie e anfratti dove i passanti venivano soffocati e rapinati, sfilavano soldati dell’Armata rossa che sospingevano gruppi di arrestati. Il cibo scarseggiava. Urgevano soluzioni.

